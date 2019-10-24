FETÖ'cü Enes Kanter PKK'yı savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. FETÖ'cü Enes Kanter, dün CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurmasını istedi. PKK/PYD'ye kalkan olan Kanter, azılı Türkiye düşmanlarının yalanlarını söylemekten çekinmedi.

Türkiye'nin PKK/PYD'ye karşı verdiği mücadeleye "İşgal" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "Hitler" ifadesini kullandı.

FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası sürüyor. Son olarak hedefte Türkiye'nin sahada ve masada başarısını dünyaya gösterdiği Barış Pınarı Harekâtı vardı. Hedef alan isim ise FETÖ'cü Enes Kanter'di.

Kanter, CNN İnternational'da PKK/PYD'ye kalkan oldu. 'Türkiye'nin çocukları öldürdüğünü' ileri sürdü.

ulusal.com.tr