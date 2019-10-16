FETÖ kumpaslarıyla hedef alınan Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı'nda sınırı ilk geçen komutan oldu
Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı'nda sınırı ilk geçen komutan oldu. FETÖ kumpaslarıyla hedef alınan Tuğgeneral Acartürk, operasyonda sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı
Barış Pınarı Harekatı 16.10.2019, 15:27
FETÖ Kumpaslarında hedef alındı, casusulukla suçlandı, 2012 yılında İzmir'de cezaevinde 20 ay yattı. Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nda sınırı ilk geçen komutan oldu.
Acartürk, Barış Pınarı Harekâtında Sakarya 7'inci Komando Tugay Komutanı olarak sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı.
Tuğgeneral İdris Acartürk, kumpasın çökmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri döndü.
2016'da Tuğgeneralliğe terfi eden Acartürk, 2017'de Sakarya'da Komando Tugay Komutanı olarak göreve geldi.
Fırat'ın doğusuna başlayan kara harekâtında 7'inci Komando Tugayı'nın başındaki komutan olarak sınırı ilk o geçti.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P