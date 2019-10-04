TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Marmaris'te deprem
Marmaris'te deprem
Irak'ta neler oluyor
Irak'ta neler oluyor

Fırat'ın Doğusu için geri sayım başladı

Fırat'ın Doğusu için geri sayım başladı. Amerika'ya verilen süre doldu. Amerika Güvenli bölge için Türkiye'nin istediği adımları atmadı. Ankara tepkili, mesajlar giderek sertleşiyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşına oyalama devam ederse işi bitiririz mesajı verdi. Görüşmede ABD'nin PKK'ya desteği de gündeme geldi.

Fırat'ın Doğusu için geri sayım başladı

Fırat'ın Doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları askıda kaldı. Amerika'ya verilen süre doldu. Sınırdaki PKK varlığı Türkiye'yi tehdit ediyor. Amerikan'dan istenilen adım da gelmedi.

Üstelik Türkiye ile anlaşma yapan Amerika diğer yandan da PKK'yı destekliyor. Son bir haftada terör örgütüne çeşitli güzargahlardan 30 tır yardım gönderildi. Silahların yanı sıra içerisinde hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer alıyor.

Ankara'dan gelen mesajların tonu giderek sertleşiyor. Zira güvenli bölge çalışmaları kapsamında devriyeden başka birşey yapılamadı. Son olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü. 

Akar, ABD'li mevkidaşına oyalama, geciktirme olursa çalışmaların biteceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca Amerika'nın PKK'ya yaptığı silah yardımı da gündeme geldi. Akar, terör örgütüne yapılan yardımların sona ermesini istedi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Suriye’nin kuzey bölgelerindeki ÖSO grupları ile İdlib’de faaliyet gösteren ÖSO unsurları 'Milli Ordu' çatısı altında birleşti. Olası Fırat operasyonu için Türkiye'ye destek vereceklerini söylediler.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fıratın doğusu #amerika #abd #pkk #milli savunma bakanı
Önceki Haber
Emekçi babanın hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı
Sonraki Haber
Kirlilik Karadeniz'i tehdit ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.