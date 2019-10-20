Fransa Türkiye'ye karşı birleşti

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi.



Fransız vekiller, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a (Emanüel Makron) Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.



Çağrıda "Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkan ülkelerin başında Fransa geliyor. Hem Fransız devleti hem de Fransız kamuoyu Türkiye karşıtı tavırlarıyla dikkat çekiyor.



Fransız Le Figaro Gazetesi, Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından okuyucularına bir anket yapmış ve Türkiye'yi NATO'da isteyip istemediklerini sormuştu. Fransızların yüzde 90'ı aşkın bir kısmı Türkiye'yi NATO'da istememişti.



Türkiye Fransa arasındaki milli maçta Türk seyircilerin ve Türk futbolcuların asker selamı vermesi de Fransız medyası tarafından gündeme getirilmiş. Asker selamı adeta bir terör ya da faşizm sembolü gibi Fransız ekranlarında tartışılmıştı.



Türk Ordusu terör koridoruna girdiğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güvenlik ve Savunma Konseyi ile acil toplantı yapmıştı. Ardından Fransız askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir dizi önlem alınacağını duyurmuştu.



Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerinin ve tünellerinin Fransız Lafarge (Lafarj) çimento fabrikası yardımıyla inşa edildiği biliniyor. ABD uçakları kanıt bırakmamak için bölgeden çekilince fabrikayı da bombalamıştı.

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