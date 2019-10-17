Gençlikten Mehmetçiğe asker selamı

Mehmetçik için atılan sloganlar hep bir ağızdan yükseldi.

Barış Pınarı Harekâtı'nda cephede mücadele eden Mehmehciğe destek giderek büyüyor.

İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencileri Göztepe Kampusü'nde önce bir yürüyüş düzenledi sonra basın açıklması yaptı.

Vatansever gençlik açıklmanın ardından Mehmetciğe asker selamı gönderdi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de Beyazıt'ta bulunan kampüsteki Atatürk Anıtı önünden verdi selamı.

Türk askerine selam gönderen gençlik terörle mücadele eden orduya başarı diledi.

Bir özel görüntü de Sakarya'da kaydedildi. Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı anda Mehmetciğe selam durdu.

Asker selamının ardından Türk Bayrağı açıldı.

ulusal.com.tr