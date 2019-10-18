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Geri sayım sürüyor! Gözler sahada

Terör örgütü PKK/PYD'nin geri çekilmesi için Amerika'ya 120 saatlik süre tanınmasının ardından gözler sahadaki son duruma çevrildi. Peki, 9 Ekim'den bu yana Türk Ordusu nereleri kontrol altına aldı ve PKK/PYD hangi alana çekilecek?

Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 22:54
Geri sayım sürüyor! Gözler sahada

Türk Ordusu karşısında direnemeyen Amerika ve kara gücü PKK/PYD geri çekilmek için süre istedi. Ankara, Washington'a 120 saatlik süre tanıdı. Geri sayım devam ederken gözler sahadaki gelişmelere çevrildi.

Türk Ordusu 9 Ekim'den bu yana yaklaşık bin 300 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Hızlı ilerleyiş karşısında terör örgütü çareyi kaçmakta buldu. Bunun üzerine Amerika PKK/PYD'yi Türkiye'nin hedeflediği Güvenli Bölge sınırlarının dışına çıkartma sözü verdi.

Amerika ile varılan mutabakat kapsamında Ankara için geri çekilecek terör örgünün elindeki silahların toplanması da büyük önem taşıyor.

ulusal.com.tr

#pkk #pyd #amerika
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