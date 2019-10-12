Hak-İş'ten Barış Pınarı Harekatı mesajı

Barış Pınarı Harekatı'na Hak-İş Konfederasyonu'ndan da destek geldi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya'da düzenlenen "Ortak Paylaşım Forumu"nda konuştu.

Arslan, operasyonun kısa sürede bitmesini temenni etti.

Düzce Rafting Takımı'nın sporcuları, operasyondaki Mehmatçiğe destek olmak için rafting botunda Türk bayrağı açtı.

Rafting Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan 9 kişilik takım, mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.

Operasyona bir destek de üniversite öğrencilerinden geldi. Uşak'ta okuyan ve yurtta kalan öğrenciler odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu.

ulusal.com.tr