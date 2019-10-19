Hakkari Şemdinli'de harekata destek yürüyüşü
Terör örgütü PKK'ya karşı Suriye'de operasyon yürüten kahraman Türk Ordusuna Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden destek geldi. Çok sayıda yurttaş, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi
Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 18:25
Sınır ilimiz Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda yurttaş Mehmetçik için bir araya geldi.
Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten askerlere destek için yürüyüş düzenledi.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.
Şemdinliler, "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.
Yürüyüşte vatandaşlar Türk Ordusunun yanında olduklarını söyledi.
ulusal.com.tr
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