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Hakkari Şemdinli'de harekata destek yürüyüşü

Terör örgütü PKK'ya karşı Suriye'de operasyon yürüten kahraman Türk Ordusuna  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden destek geldi. Çok sayıda yurttaş, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi

Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 18:25
Hakkari Şemdinli'de harekata destek yürüyüşü

Sınır ilimiz Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda yurttaş Mehmetçik için bir araya geldi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten askerlere destek için yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Şemdinliler, "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

Yürüyüşte vatandaşlar Türk Ordusunun yanında olduklarını söyledi.

ulusal.com.tr

#Hakkari #şemdinli
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