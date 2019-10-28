Harekat bölgesinde eller tetikte

Suriye'nin kuzeyi terörden tamamen arındırılıyor. Türk ordusu temizlik operasyonlarını dikkatli bir şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde eller tetikte.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekâtın gidişatına ilişkin bilgi verdi; "Çıkmayan varsa etkisiz hale getiririz." dedi.



Çavuşoğlu çekilme sürecine ilişkin de konuştu. Hem Suriye hem Rusya ile iletişim halinde olunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, "Bir Rus heyetin Türkiye'ye geleceğini" açıkladı.



Komandolar, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı. Tünelin görüntüleri servis edildi

ulusal.com.tr