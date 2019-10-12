'Harekat teröristler Suriye'den tamamen temizleninceye kadar devam etmeli'

Türk Ordusu Suriye topraklarındaki terör yapılanmasını temizliyor. Barış Pınarı Operasyonu devam ediyor.

Ulusal Kanal'ın sınırın sıfır hattından yaptığı canlı yayına katılan isimler operasyonun başarısıyla açısından kritik açıklamalar yaptı.

Yayına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Harekâtımızın hedefini çok açık şekilde belirlememiz lazım" dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise Barış Pınarı Operasyonu'nun Batı Asya'yı ilgilendiren jeopolitik bir boyutu olduğunun altını çizdi. Güvenli Bölge'nin terörü bitirmeyeceğini, burada anahtar hamlesinin Suriye ile işbirliği yapmak olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal'ın sınırın sıfır noktasından yaptığı özel yayına bağlanan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal da harekâtın haklılığını vurguladı. Yurtiçinde yürütülen terörle mücadelenin yurtdışında devam etmesinin gerekliliğini ifade etti.

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