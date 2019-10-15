Hatay'dan Barış Pınarı'na kan bağışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı adım adım ilerlerken, Mehmetçik'e Türk halkının desteği de her geçen gün büyüyor. Harekata katılan Mehmetçik için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

“Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Destek Ol” sloganıyla başlatılan kampanyaya katılım yoğun oldu. Büyükşehir ve HATSU çalışanları Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Salonu’nu doldurdu. İlk kan bağışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptı.

Savaş, Türk Kızılay'ın önemini de vurguladı.

Hatay'da Mehmetçik'e bir destek de emekçi kesiminden geldi. HAK-İŞ Konfederasyonu Hatay İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, operasyona tam destek mesajı verdi.

Güngör, başta emekçiler olmak üzere herkese destek çağrısı yaptı.

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