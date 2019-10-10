Havan mermisi düşen evin sahibinden Ulusal Kanal'a açıklama: Vatan sağolsun, evim önemli değil

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

Ulusal Kanal Hbaer Müdürü Mehmet Kıvanç havan düşen evin sahibi ile görüştü.

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan ev sahibi "Devletimize bir ev değil bin ev feda olsun, bizim umudumuz bölgeyi teröristlerden arındırmaları" dedi.

Ev sahibi, "Önemli olan vatandır, biz çadırda da yaşadık, yaşamaya devam ederiz. Yeter ki vatan sağolsun. Can kaybı olmadığı sürece bunlar geçicidir" ifadelerini kullandı.