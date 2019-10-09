İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takipçilerinden zor soru

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin gelişmeler gündeme oturdu.

Hemen hemen tüm siyasi partiler, siyasi kişiler, kuruluşlar düşüncelerini dile getirdi. Bütün Türkiye adeta ABD Türkiye arasında tarihinin en büyük geriliminin doruğa çıktığı bu günlerde dikkat kesildi.

Ancak akraba düğününe gitmeyi bile es geçmeyecek dikkatte ve hemen hemen her konuda ilk önce fikir beyan etmeyi seven ve "Elbetteki konuşacağız, elbetteki Türkiye’nin tüm sorunları hakkında fikir söyleyeceğiz" diyerek bu tavrını savunan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun günlerdir sesinin çıkmaması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada takipçileri, İmamoğlu'na bu sessizliği sordu.