Turuncu listede yer alan terörist Beyan Dera etkisiz hale getirildi
Turuncu listede yer alan terörist Beyan Dera etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden Marmara açıklaması
Meteorolojiden Marmara açıklaması
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir

İbrahim Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi. 

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İbrahim Kalın #türkiye
Önceki Haber
Hikmet Karaman ve Erol Bedir istifa etti
Sonraki Haber
İsrail yeni bir hava savunma sistemi geliştirmeye hazırlanıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.