İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
İçişleri Bakanı Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.
Barış Pınarı Harekatı 28.10.2019, 11:41 28.10.2019, 13:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış programına katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.
Kaynak: AA
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