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İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

İçişleri Bakanı Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı 28.10.2019, 11:41 28.10.2019, 13:36
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış programına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.

Kaynak: AA
#bagdadi #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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