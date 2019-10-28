İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış programına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.