İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

Barış Pınarı Harekatı'na karşı sahada eli kolu bağlanan Amerika yaptırımlara sarıldı.

Amerika'nın yaptırım uyguladığı üç isimden biri de İçşleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick'i ağırlayan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika'nın yaptırım kararı soruldu İçişleri Bakanı'na.

Amerika; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

ulusal.com.tr