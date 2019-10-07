Irak ve Suriye'ye asker gönderme süresi 1 yıl uzatılacak

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapmak için Cumhurbaşkanlığına yetki tanıyan tezkere, meclis gündeminde.

4 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tezkere yarın mecliste görüşülecek.

30 Ekim'de süresi dolan tezkere, 1 yıl daha uzatılacak.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin menfaatlerinin etkili bir şekilde korumak ve kollamak easına dayalı olarak, "Risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için" 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren tezkerenin 1 yıl uzatılması talep edildi.



ulusal.com.tr