İran'dan Astana vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Kompleksi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin soruya yanıt veren İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili endişelerinin özüyle sorunlarının olmadığını vurguladı.

Ruhani, "Bugün Suriye'de bölge için olumlu olmayan bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Çözüm için Astana vurgusu yaptı.

Suriye'deki barışın sağlanması için en iyi girişiminin Astana süreci olduğunun altını çizen Hasan Ruhani, sürecin korunması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

HABER: YAKUP ASLAN

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