İran'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili İran'dan yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk birliklerinin Suriye'den çekilmesi istendi.

"İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri operasyonu hakkında kaygılarını aktarıyor; çatışma bölgesindeki insani durumun ciddiyeti ve sivillere yönelik tehlike göz önünde bulundurulduğunda, acilen saldırıya son vermenin ve Türk birliklerinin Suriye'de çekilmesinin gerekliliğini vurguluyor."

Barış Pınarı Operasyonu başlamadan önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir açıklama yapmış ve "dost ve kardeş Türkiye devletinden aldığı kararı tekrar gözden geçirmesini ve dikkatli davranmasını istiyoruz" demişti.

ulusal.com.tr