İran ve Rusya'dan Suriye ile diyalog vurgusu

Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı operasyon hakkında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani, Türkiye'ye güney sınırlarındaki endişelerinden dolayı hak verdiklerini ifade etti. Ancak doğru ve sağlıklı bir yol izlenmesi gerektiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı, "son üçlü zirvemizde Suriye'nin güneyi ve kuzeyindeki sorunların ancak Suriye ordusu işe çözülebileceğini söylemiştik" şeklinde konuştu.

Ruhani, Suriye topraklarında Suriye ordusunun hâkim olması gerektiğini söyledi.



Ruhani ayrıca öncelikli sorunlarının Suriye'nin kuzeyi değil İdlib olduğunun da altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da operasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin bölge politikalarına dikkat çekti. "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" dedi. Rus Bakan, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

Rus Bakan Türkiye ile Suriye arasında diyaloğu teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi. Lavrov, "diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız. Bunun destekleneceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lavrov, "Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye toprak bütünlüğüne kesin saygı duyduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr