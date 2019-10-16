İş dünyasından operasyona destek

Edirne'den Van'a, Bingöl'den Trabzon'a, Türkiye'nin dört bir yanında aynı mesaj verildi.

Barış Pınarı Harekatına bir destek de İş dünyasından geldi. TOBB'a bağlı oda ve borsalar öncülüğünde, Türkiye’de eş zamanlı basın toplantıları düzenlendi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın çağrısı yanıtsız kalmadı. İş insanları akçakale'ye geldi.



Türkiye ihracatçılar Meclisi yönetim kurulu 100 kişiye yakın bir heyetle sıfır noktasına geldi.

İzmir’de yapılan açıklamaya Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şb. ile Sendika Konfederasyonları, Birlik ve Dernek temsilcileri destek verdi.

Basın açıklamasını Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu yaptı.

Türk askerine Hatay'dan da destek geldi. Basın toplantısı Antakya Ticaret ve Sanayi Odasın'da yapıldı.

Ankara’daki açıklamaya Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Hak-İş, Memur-Sen, Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kamu-Sen, TZOB ve Türkiye Emekliler Derneği katıldı.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının Türk askerinin yanında olduğunu belirtti.

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