İşte ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sildiği Türkiye paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ABD'nin desteği ya da dahli olmayacağını ve ABD askerlerinin bu bölgeden çekileceğini duyurmasının ardından, Twitter hesabından ardı ardına açıklamalarda bulunmuştu.

ulusal.com.tr