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İşte Rusya'dan Suriye için 12 çözüm önerisi! Sadece Erdoğan ve Vatan Partisi'ne gönderildi

Rusya Devleti, Suriye'deki çözüm önerisini 12 madde de topladı. Bu bilgileri içeren bir dosyayı da sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisine gönderdi. Moskova Üniversitesi Misafir Profesörü Mehmet Perinçek, Rusya'nın Suriye konusundaki önerilerini ilk kez Ulusal Kanal ekranlarından kamuoyuna duyurdu. İşte madde madde o çözümler

Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 23:27
İşte Rusya'dan Suriye için 12 çözüm önerisi! Sadece Erdoğan ve Vatan Partisi'ne gönderildi

Cuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Putin 22'sinde Soçi'de bir araya gelecek. Öncesinde Rusya Devleti, Suriye'deki işgalin nasıl çözüleceğini yönündeki çözüm önerileri madde madde yazdı.

12 maddenin ayrıntılarını ilk kez Moskova Üniversitesi Misafir Profesörü Mehmet Perinçek, Ulusal Kanal ekranlarından açıkladı.

Moskova'nın çözüm önerileri arasında batılı ülkelerin Suriye toprakları terk etmesi var.

Bölge ülkelerinin birlikte harekat etmesi Suriye'deki dengeleri değiştirebilir. 

Rusya da Türkiye gibi Suriye'nin kuzeyinde terör varlığını sıfıra indirmek istiyor.

Görüşmede İdlib'teki kriz de ele alınacak.

ulusal.com.tr

#rusya #suriye #vatan partisi #mehmet perinçek
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