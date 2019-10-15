İzmir Baro yönetimine tepki
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İzmir Barosunun yaptığı “Savaşa Son Verin” açıklamasına en güçlü grup olan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu tepki gösterdi. İzmir Adliyesi'ndeki şehit polis Fethi Sekin heykeli önünde açıklama yapan avukatlar, Barış Pınarı harekatını desteklediklerini açıkladılar. Cumhuriyetçi Avukatlar, Baro Yönetimi istifaya davet ettiler
Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 18:46
Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken “Savaşa Son Verin” çağrısı yapan İzmir Barosu Yönetimi'ne hukukçular tepki gösterdi.
En güçlü avukat grubu olan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, polis Fethi Sekin’in şehit olduğu noktada açıklama yaptı; baro yönetimi kınandı.
Cumhuriyetçi Avukatlar adına açıklamayı Avukat Mustafa Çetin yaptı. Çetin, Barış Pınarı harekatında Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
Açıklamaya katılan avukatlar, İzmir Baro Yönetiminin istifaya davet etti.
İzmir Barosu'nun Mehmetçik karşıtı açıklamasına Milliyetçi Avukat Grubu ile Genç Avukatlar Meclisi de tepki göstermişti.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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