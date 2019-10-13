İzmir Barosu'na art arda tepkiler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na kulak tıkayıp Türk Ordusu'nu işgalle suçladı İzmir Barosu. Açıklamaya tepkiler ardı ardına geldi.

Meslektaşları İzmir Barosu'na ateş püskürdü. Birçok avukat ve vatandaş da İzmir Barosu'na tepki gösterdi.

Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesi'de İzmir Barosu'na tepki gösterenler arasında.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nuriye Kadan da İzmir Barosu'nu istifaya çağırdı.

İZAV Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Aksay, açıklamaları kabul etmediklerini ilan etti.

İzmir Barosu’nun açıklamasına İzmir’in vatansever liseli ve üniversitelileri tek ses yanıt verdi.

TGB İzmir adına konuşan İl Başkanı Mustafa Gökmen, "Tarihinde düşmanı denize döken İzmir’de Türk hukukunu ve Türk adaletini temsil edemezler” dedi.

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