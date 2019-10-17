Kalın ile Lavrentyev Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.



Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlama amacıyla yapıldığının vurgulandığı görüşmede, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.



Görüşmede ayrıca siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.