Kılıçdaroğlu'ndan bozguncu ifadeler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK koridorunu parçalayan Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye "Kendi çıkarları için şehit geliyor" sözleriyle itiraz etti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kendi çıkarlarınız için bu şehitler geliyor. Yanlış yaptınız dış politikada, devam ediyorsunuz. Kendi çocuğunu askere göndermezsin, garibanın çocuğunu gönderirsin.

Dış politika bir ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Bir ülkenin çıkarları üzerine değil de sarayın çıkarları üzerine inşa ederseniz Türkiye bu tür olumsuz tablolarla karşı karşıya kalır.

Nasıl bir devlet yönetimidir bu? Bunlar ülkenin çıkarlarını kesinlikle düşünmüyorlar. Onların özel çıkarları, ülke çıkarlarının önündedir."

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