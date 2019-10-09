Kılıçdaroğlu operasyona karşı çıktı

Mehmetçik namlusunu teröristlere çevirdi, ABD panikledi. Trump’ın tehditlerine ise siyasi partilerden tepkiler gecikmedi.

ABD Başkanı Danold Trump’tan Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekat kararının ardından peş peşe tehditler geldi. Trump, Türkiye’yi “ekonomiyle” tehdit etti.

Trump’ın bu tehditlerine Vatan Partisi ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünden yanıt verdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, tehditlere karşı alınması gereken tavrı da açıkladı.

Türkiye’nin harekatta başarılı olabilmesi için Suriye ile işbirliğine de dikkat çekildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantılarında Trump’ı eleştirdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun harekata ilişkin açıklaması ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu bir kez daha "Ortadoğu bataklığı" ifadesini kullandı. Operasyona karşı konum aldı.

Harekattan rahatsız olan HDP cephesinin de gündeminde Fırat’ın doğusu vardı.



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