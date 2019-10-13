KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Akıncı'yı kınıyor aklı selim olmaya çağırıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Akıncı'nın açıklamalarını kınadı.

Akıncı, "Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 4 gün sustuktan sonra Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı' adlı askeri harekatla ilgili olarak yazdıklarını üzüntü ve hayretler okudum. Sayın Akıncı'nın yaklaşımı, değerlendirmeleri kesinlikle doğru değildir ve Kıbrıs Türk Halkı'nın neredeyse bütününün görüşlerini yansıtmamaktadır." dedi.

Kıbrıs halkının, Türk ordusunun arkasında olduğunun altını çizen Tatar, "Sayın Akıncı, gerek Türkiye gerekse biz çok hassas bir dönemden geçerken hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Akıncı'yı aklı selim davranmaya davet eden Tatar, yarın saat 17. 00'de de Ulusal Birlik Partisi ile olağanüstü toplantı yapacak.

KKTC Başbakanı Tatar, Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG ve IŞİD ile mücadele eden mehmetçiğe de selam gönderdi.

ulusal.com.tr