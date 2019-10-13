KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, harekata karşı tutum aldı! Sabahattin İsmail'den tepki

Mehmetçiğin mücadelesini "kan akıyor" diyerek hedef aldı, "harekatı bitirin" çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanına hükümetten sert tepki geldi.

Barış Pınarı Harekatı’na önce sessiz kaldı sonra karşı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,harekata destek vermediğini belirtti. Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" ifadesini kullandı.

Akıncı'ya tepkş geçikmesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı'nın harekata karşı tavrının, Kıbrıs Türkünün görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Akıncı'ya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Akıncı'nın harekatla ilgili açıklamasını saygısızlık olarak nitelendirdi. Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik Akıncı'nın açıklamalarını da sert bir dille eleştirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de Akıncı'ya tepki gösterdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri'ne yönelik saldırılara karşı yapıldığını ifade etti.

Öte yandan KKTC'nin Başbakanı Ersin Tatar’dan Mehmetçiğin mücadelesine destek geldi. Tatar, "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

SABAHATTİN İSMAİL'DEN TEPKİ

Ulusal Kanal'da Gülben Başyiğit'in sunduğu 13.00 Haber Bülteni'ne telefon bağlantısı ile katılan ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail de Akıncı'ya tepki gösterdi.

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