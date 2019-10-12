KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal açıklama!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde açıklama yaptı.

Art arda gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.

Mustafa Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Bazen sessiz kalmak söyleyecek sözünüz olmadığından değildir. Bazen durumlar o kadar karmaşıktır ki, bazı kestirmecilerin kolaycılığında “Evet” ya da “ Hayır “la geçiştirilmesi mümkün değildir. Söyleyeceklerinizle durumu etkileme olanağını göremediğiniz durumlarda sessiz kalmak da gerekebilir. Ancak Türkiye’nin Suriye’deki son operasyonu konusunda sürekli üzerime geliniyor. Kimi görüşümü merak ettiğinden, ama bir çoğu da kendi politik amaçlarına malzeme yapmak telaşı ile sabırsızlanıyor. Bazı çok bilmişler de bu sessizlik üstüne komplo teorileri bile icat etmeye başladılar. Bu durumda ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu: Herşeyden önce içimizde Türkiye’nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmıyorum. Mesele “Türkiye’nin iyiliği nerededir?” sorusunun yanıtındadır. Bu sorunun gerçek muhatabı elbette Türkiye’de yaşayanlardır. Ama benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye’nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü – Kürdü – Arabı ve Türkmeni ile tüm bölge halklarının dialog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği ve Türkiye’nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durumun yaratılması gerekiyor. Bunun için kanımca Türkiye ile Suriye arasında en erken zamanda ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin büyük yararı olacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye’nin Mısır dahil diğer bölge ülkeleriyle bozulan ilişkilerinin de düzeldiğini görmek en büyük dileğimdir. AB ile kavgalı değil işbirliği içinde bir Türkiye herkes için daha iyi olacaktır. 1974 yılında 27 yaşındayken, Faşist Yunan Cuntasının neden olduğu Türkiye’nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa’da Dereboyu’ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiç bir toplumun yaşamasını istemem. Türk- Kürt- Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."

ULUSAL.COM.TR YAZARI SABAHATTİN İSMAİL'DEN TEPKİ

Ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail, Akıncı'ya tepki gösterdi.

İsmail, şunları belirtti:

"1-Akıncı baskılara dayanamayıp nihayet Facebook hesabında açıklama yaptı.Destek ve dayanışma değil Türkiyeye ayar vermeye kalktı. Oysa Bir cumhurbaşkanı facebookta açıklama yapmaz. Devlet adına Resmi açıklama yapar. Açıklaması da destek değil Türkiye'ye ayar vermeye yönelik.

2- AKINCI açıklamasında Türkiyenin terör örgütüne operasyon yaptığından söz etmiyor, sanki terör örgütü devletmiş gibi savaştan söz ediyor. Bir kez bile PYD nin PKK terör örgütü ile aynı şey olduğunu söylemiyor, şehitleri anmıyor, ordumuza başarı dilemiyor. Yazıklar olsun.

3-Akıncı bu saçma açıklamadan sonra artık KKTC devletini ve halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Çünkü halkın duygu ve düşüncelerine yüzde yüz ters bir açıklama yapmıştır.Halka ve Hükümete ters düşmüştür.Kıbrıs Türk halkı ve hükümeti Barış Pınarı Harekatına tam destek veriyor.

4-Akıncının HALKIN tepkisi ve baskıları sonucu yapmak zorunda kaldığı saçma açıklamayı şu linkten okuyabilirsiniz. BİN KEZ YAZIKLAR olsun. Bir KKTC vatandaşı olarak okuyunca utandım. Bu zat bu devletin başından gitmeli. Bunu nisan 2020 seçiminde yapacağız."

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