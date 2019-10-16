Komandolar, Tel Abyad'dan teşekkür mesajı gönderdi

Onlar elde ettikleri başarıyı asker selamı ile Mehmetciğe armağan etti. Türk askeri de selamı karşılıksız bırakmadı.

Mehmetçik Tel Abyad'da, milli sporcular ve A Milli Futbol Takımı için teşekkür videosu hazırladı.

Barış Pınarı Harekâtı'na destek için başarılarını asker selamı ile kutlayan sporculara Türk askerinin yanıtı, "Görevimizin başındayız, gözünüz arkada kalmasın" oldu.

"Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." notuyla yapılan paylaşımda Mehmetciğin Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi.

Komandoların yer aldığı video, "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşıldı. Söz konusu etiketle destek kampanyası da başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek olanlara selamlarını iletti.

ulusal.com.tr