Lavrov: Batı, Kürtleri ayrılıkçılığa itti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Rus Bakan, "Türk kuvvetlerinin, sınırlarını güvenlik altına almak için meşru çıkarlarını tanıdığımızı her zaman söyledik" dedi.

Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenen istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri toplantısında konuştu.

Lavrov, Şam ve Ankara arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı temelinde pratik işbirliği kurulmasını savunduklarını vurguladı.

Ankara ile Şam arasında diyalog konusuna da değinen Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında kurulacak diyalog için yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Suriye Devleti ile teröristler arasındaki görüşmelerin somut sonuçlar getirdiğini ifade etti.

Bölgeden gelen haberlere göre teröristler işgal ettikleri il ve ilçe merkezlerini Suriye Ordusu'na teslim ediyor.

Rus Bakan, ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğini ve Arap aşiretleri ile çatışmaya zorladığını kaydetti.

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