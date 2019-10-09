Mardin'in Nusaybin ilçesinde okullar tatil edildi
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 21:13 09.10.2019, 21:15
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bu kapsamda Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, harekat dolayısıyla Nusaybin ilçesinde Kızıltepe, Şenyurt ve Akdoğan mahallerinde bulunan tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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