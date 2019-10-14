Mehmetçiğe destek sınırları aştı

Mehmetçik'in teröre karşı mücadelesine destek sınırları aştı. Yurt dışında yaşayan Türkler ve Afrikalı gençler, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor. Harekata destek de çığ gibi büyüyor.

Amerika'nın başkenti Washington'da toplanan bir grup Türk, harekata destek için Beyaz Saray önünde gösteri düzenledi.

Bölücü terör örgütü aleyhine slogan atan vatandaşlar, Amerika yönetimine terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesme çağrısı yaptı.

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun oluşturduğu kurumların temsilcileri, harekata destek verdi. Son günlerde ülkede şiddet olayları çıkaran terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına tepki gösterdi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen temsilciler, hazırladıkları ortak basın bildirisini Almanca ve Türkçe okudu. İsviçre hükümetine, çirkin saldırılar karşısında kayıtsız kalmama çağrısında bulunuldu.

Afrika ülkesi Burkina Faso'da ise gençler, Mehmetçik için Fetih Suresi okudu.

Başkent Vagadugu'daki İstanbul Camisi'nde ikindi namazını kılan gençler, Türkiye'nin teröristlere karşı zafer elde etmesi için dualar etti. Dena Köyü'nde de benzer görüntüler vardı.

ulusal.com.tr