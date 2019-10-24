"Mehmetciğe selam gönder" kampanyasına yoğun ilgi

Öğrencisinden sporcusuna işçisine 7'den 70'e herkes selam verdi. Mehmeçik Barış Pınarı Harekâtı'nda kendini bir an olsun yalnız hissetmedi.



"Mehmetciğe selam gönder" kampanyasına ilgi yoğun oldu.



Sosyal medyada hızla yayılan selamlara teşekkür için Milli Savunma Bakanlığı teşekkür klibi yayımlandı.



Klip Türk askerinin görüntüleriyle başlıyor, Mehmetciğe selam gönderen vatandaşlarla devam ediyor.



Kısa sürede milyonlar tarafından izlenen video büyük beğeni topladı.



Klipte, kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da asker selamı veriyor. Video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile bitiyor.

ulusal.com.tr