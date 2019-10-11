Mehmetçiğe tam destek
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek açıklaması yaptı.
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 15:41 11.10.2019, 15:53
Şehit yakınları ve gaziler Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği açıklama yaptı.
Basın toplantısına gaziler ve şehit yakınları da katıldı.
Herakatı destekleyen gaziler her şekilde Mehmetçiğin yanında oldukları belirtti.
ulusal.com.tr
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