Mehmetçiğe tam destek

Şehit yakınları ve gaziler Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği açıklama yaptı.



Basın toplantısına gaziler ve şehit yakınları da katıldı.



Herakatı destekleyen gaziler her şekilde Mehmetçiğin yanında oldukları belirtti.

ulusal.com.tr