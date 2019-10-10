Mehmetçiğe zaferler yaraşır
Türk Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile terörün kökünü kazımak için yola çıktı. Onlar ise daha ilk günden itibaren "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. Vatan Partililer yurdun dört bir yanında alanlardan bir kez daha "Mehmetçiğe kesin zaferler yaraşır." diye haykırdı.
Barış Pınarı Harekatı 10.10.2019, 15:40
Mehmetçik terörün kökünü kazımak için harekete geçti. Vatan Partisi yurdun dört bir yanından "yanındayız" dedi.
Vatan Partililer, Adana'da, ABD Konsolosluğunun önünden haykırdı.
İl Başkanı Selver Kaplan, kesin zafer yolunda Mehmetçiğin işini kolaylaştırmak için Türkiye-Suriye işbirliğinin şart olduğunu söyledi.
Vatan Partililer Hatay'da da alandaydı. Onlar da mehmetçiğin zaferinden emin...
İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, ABD Başkanı Trump'a sert sözlerle yüklendi.
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