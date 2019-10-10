Mehmetçiğe zaferler yaraşır

Mehmetçik terörün kökünü kazımak için harekete geçti. Vatan Partisi yurdun dört bir yanından "yanındayız" dedi.



Vatan Partililer, Adana'da, ABD Konsolosluğunun önünden haykırdı.



İl Başkanı Selver Kaplan, kesin zafer yolunda Mehmetçiğin işini kolaylaştırmak için Türkiye-Suriye işbirliğinin şart olduğunu söyledi.



Vatan Partililer Hatay'da da alandaydı. Onlar da mehmetçiğin zaferinden emin...



İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, ABD Başkanı Trump'a sert sözlerle yüklendi.