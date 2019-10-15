Mehmetçik'e Aydın inciri, Denizli elması

Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçik için Türk çiftçisi adeta seferberlik ilan etti. Aydın'da Germencik Ziraat Odası öncülüğünde incir kampanyası başlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

"Gözbebeğimiz Mehmetçik'e Göz Nurumuz İncir'i gönderiyoruz" kampanyası için Germencik halkı ve üreticiler adeta seferber oldu. Daha şimdiden 3 ton incir toplandı. İnciri olmayan, kuru gıda bağışladı. Meclis Başkanı Necip Arslan, yoğun ilginin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Kampanyaya muhtarlar da büyük destek verdi, kapı kapı dolaştı.

Kampanya sonunda 5 ton incir, Türk Kızılay'a teslim edilerek harekata katılan Mehmetçik'e ulaştırılacak.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ise 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz adlı çiftçi, bahçesinden topladığı elmaları minibüsüne yüklediği gibi Şanlıurfa'nın yolunu tuttu.

Muhammet Amca, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da bahçesindeki elmaları kargo ile askerlere ulaştırdığını anlattı.

Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen Muhammet amca, yüzlerce kilometrelik yolu aşarak Akçakale ilçesine ulaştı. Elleriyle topladığı elmaları güvenlik güçlerine ve AFAD yetkililerine teslim etti.

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