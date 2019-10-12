Mehmetçik, Fırat'ın doğusuna girmeden hemen önce sınırda komando andını okuyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçik'in Fırat'ın doğusuna girmeden önce sınırda komando andını okuduğu görüntüleri paylaştı

Barış Pınarı Harekatı 12.10.2019, 16:15
Mehmetçik, Fırat'ın doğusuna girmeden hemen önce sınırda komando andını okuyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçik'in Fırat'ın doğusuna girmeden önce sınırda komando andını okuduğu görüntüleri paylaştı.

Ağar, görüntüleri paylaşırken şunları belirtti:

"Hani size demiştim ya; 'Mehmetçik haykıracak diye.'

İşte o.

O gece.

09 21.45 C EKI 19 Mehmetçik Fırat’ın doğusuna girmeden hemen önce.

Sınırın hemen dibinde."

ulusal.com.tr

#mehmetçik
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