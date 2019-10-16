Mehmetçik posteri Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Nevşin Mengü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aydınlık Gazetesi yarın Mehmetçik Posteri veriyormuş. Militarist zamanlar..." diye yazdı

Mengü'nün paylaşımına ise tepki yağdı. O tepkilerden bazıları şöyle:

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel "Sayın Mengü, bağımsızlık, milli egemenlik ve demokrasi Mehmetçiğin süngüleriyle kazanıldı. Siz batıcılar fikren öldünüz ama bedeninizi gezdiriyorsunuz." dedi.

Zeynep Küçük Mengü'ye yanıt olarak "Dünyadan Mengü'ye

ye... Türkiye'nin Milli Ordusu tarihinin en önemli sınır ötesi operasyonunu yapıyor. Mehmetçik vatan için çarpışıyor. Anlaşıldı mı? Tamam..." dedi.