Memur-Sen'den Mehmetçiğe destek

Mehmetçiğe bir destek de Memur-Sen’den geldi.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Mehmetçiğe destekler de sürüyor. Siyaset, sanat, spor camiası derken destekler çığ gibi büyüyor.

Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği de operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Sendikanın Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, harekata karşı çıkanları eleştirdi.