Memur-Sen'den Mehmetçiğe destek
Memur-Sen Ankara İl Temsilciliğii Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek için açıklama yaptı. Açıklamada harekâtın meşru olduğu vurgulandı. Ayrıca harekata karşı açıklama yapanlara da tepki gösterildi
Barış Pınarı Harekatı 13.10.2019, 13:23
Mehmetçiğe bir destek de Memur-Sen’den geldi.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken Mehmetçiğe destekler de sürüyor. Siyaset, sanat, spor camiası derken destekler çığ gibi büyüyor.
Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği de operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Sendikanın Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, harekata karşı çıkanları eleştirdi.
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