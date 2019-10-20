Metin Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik

Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek'i ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Feyzioğlu, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekâtını sürdüren mehmetçiği tebrik etti.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Avrupa basını tarafından yürütülen psikolojik savaşa karşı Türkiye'nin en iyi yanıtı saha da verdiğni söyledi.



Türkiye'nin bölge ülkeleri ile birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti Feyzioğlu, Suriye hükümeti ile diyalog çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr

