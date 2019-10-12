Metin Feyzioğlu: Suriye'nin meşru hükümetiyle yeniden ittifak yapmamız ve görüşmemiz lazım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

"SURİYE HÜKÜMETİYLE İTTİFAK YAPMAMIZ VE GÖRÜŞMEMİZ LAZIM"

Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Suriye hükümeti ile görüşmesi ve ittifak yapması gerektiğinin altını çizdi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER

Feyzioğlu, Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri almaması ve yargılamaması gerektiği belirtti.

Metin Feyzioğlu, DEAŞ'lı teröristler konusunda şunları söyledi:

"Trump, kendi iç kamuoyuna bir mesaj vermek zorunda. 'Ben buradan çıktım, bunlarla mı uğraşacağım? Ben aradan çekildim. Türkiye uğraşsın, Rusya uğraşsın' diyor. Suriye uğraşacak bunlarla. Bu işi Suriye çözecek. Nasıl çözecek? İnsan haklarına saygılı bir rejimini kuracak oraya, bu iç savaştan ben ders aldım diyecek. Rusya, Türkiye yardım edecek. Hep birlikte de Suriye'yi imar edeceğiz. Yani çok kısa süre içerisinde bu bitecek. Bu, bizim operasyonumuzdan rahatsızlık duyanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istemiyorlar. Orada PKK devleti kursun istiyorlar. Bunların hiçbiri, Suriye halkının vatanına tekrar sahip çıkmasının peşinde değil ki."

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