Mevlüt Çavuşoğlu, kamuflajlı fotoğrafını paylaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı öncesi Mehmetçiğe kamuflajlı fotoğrafını paylaşarak destek oldu. Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" diye yazdı
Barış Pınarı Harekatı 08.10.2019, 14:56
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyonu öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmetçiğe kamuflajlı fotoğrafını paylaşarak destek oldu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, şunları yazdı:
"Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır,
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!"
Çavuşoğlu, "#TSK #PÖH #JÖH" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan fotoğraf, on binlerce beğeni ve yorum aldı.
ulusal.com.tr
16°
kısa süreli yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P