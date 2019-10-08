Mevlüt Çavuşoğlu, kamuflajlı fotoğrafını paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı öncesi Mehmetçiğe kamuflajlı fotoğrafını paylaşarak destek oldu. Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" diye yazdı

Barış Pınarı Harekatı 08.10.2019, 14:56
Mevlüt Çavuşoğlu, kamuflajlı fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyonu öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmetçiğe kamuflajlı fotoğrafını paylaşarak destek oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, şunları yazdı:

"Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır,

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!"

Çavuşoğlu, "#TSK #PÖH #JÖH" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğraf, on binlerce beğeni ve yorum aldı.

ulusal.com.tr

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