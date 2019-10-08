Mevlüt Çavuşoğlu, kamuflajlı fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyonu öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmetçiğe kamuflajlı fotoğrafını paylaşarak destek oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, şunları yazdı:

"Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır,

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!"

Çavuşoğlu, "#TSK #PÖH #JÖH" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğraf, on binlerce beğeni ve yorum aldı.

ulusal.com.tr