Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barış Pınarı Harekatı trafiği

MİT Başkanı ve Kuvvet komutanlarıyla toplantı yaptı. Ardından siyasi parti liderleri ile biraraya geldi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtına ilişkin temaslarda bulundu.

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekât hız kesmeden devam ediyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar son gelişmeleri paylaşmak için siyasi parti liderleriyle biraraya geldi. Akar, ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Görüşmenin ardından Millî Savunma Bakanı Akar, kameraların karşısına geçti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, harekâta dair açıklama yaptı.

Akar, harekâta karşı yürütülen kara propagandaya da yanıt verdi.

Açıklamanın ardından Millî Savunma Bakanı Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. Son olarak da MHP lideri Devlet Bahçeli ile temasta bulundu.

Öte yandan Akar, gece saatlerinde MİT Başkanı Hakan Fidan ve komuta kademesiyle toplantı yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda, harekât merkezleri ve birlik komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşüldü. Sahadan gelen son görüntüler de ayrıntılı şekilde incelendi. Toplantıya ilişkin ABD'li ve Rus yetkililerle de bilgi alışverişi yapıldı.