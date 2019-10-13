Milli Savunma Bakanlığı: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı 13.10.2019, 08:51
Milli Savunma Bakanlığı: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." 

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #PKKPYDYPG
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