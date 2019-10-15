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Milli Savunma Bakanlığı: 595 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 07:57 15.10.2019, 12:15
Milli Savunma Bakanlığı: 595 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #PKKPYDYPG
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