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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG'li teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.Mardin'in Derik ilçesi kırsalında ise jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı 17.12.2019, 10:31 17.12.2019, 10:33
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG'li teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #PKKYPG
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