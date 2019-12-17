Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG'li teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.Mardin'in Derik ilçesi kırsalında ise jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı Harekatı 17.12.2019, 10:31 17.12.2019, 10:33
Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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