Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde 5 askerin PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."